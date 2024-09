Atkal slims… Ieteikumi bērnu imunitātes atbalstam mācību sezonā

Dažādi vīrusi un baktērijas klejo mums visapkārt, un pilnīgi no tiem izvairīties nav iespējams. Pēc atgriešanās no vasaras brīvlaika bērni skolās un bērnudārzos ir ieradušies katrs ar savu “vīrusu buķeti”. Tā kā kontakts starp bērniem izglītības iestādēs ir ciešs un ilgstošs, vīrusu apmaiņa ir neizbēgama, īpaši starp pašiem jaunākajiem. Tas, vai bērns saslims, ir atkarīgs no bērna imūnspējas, ģenētiskā fona, kā arī dzīves laikā pārslimotajām slimībām.