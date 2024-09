Horvātijā brūnais lācis sakodis kādu vīrieti

Horvātijas populārajā Plitvicas ezeru nacionālajā parkā lācis uzbrucis kādam vīrietim, kurš mierīgi pastaigājies netālu no savas mājas. Vietējā policija ziņo, ka piektdienas vakarā brūnais lācis uzbrucis 64 gadus vecajam vīrietim un sakodis viņam roku.

Saskaņā ar varas iestāžu sniegto informāciju vīrietis dzīvo nacionālajā parkā aptuveni 130 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas Zagrebas. Horvātijas televīzijas kanāls “HRT” vēsta, ka vīrietis gāja aptuveni 800 metrus no savas mājas, kad lācis viņam tuvojās no ganībām. Dzīvnieks viņu apgāza, sakoda un pēc tam aizbēga.