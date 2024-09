Veselības indekss: pārmērīga aizraušanās ar virtuālo vidi pēdējo piecu gadu laikā dubultojusies

“Pārmērīgi spēlējot datorspēles, sekas var būt nopietnas: mācīšanās traucējumi, miega traucējumi, psihosociālas problēmas, piemēram, traucēta ikdienas funkcionēšana, pat izslēgšana no skolas. Pusaudžiem ar atkarību no datorspēlēm ir ļoti grūti atrauties no iemīļotās nodarbes, tāpēc ir vērojamas dusmu lēkmes, lamāšanas vai agresija. Ir arī izteiktas grūtības kontrolēt spēlēšanas ilgumu vai biežumu. Taču atkarību no datorspēlēm diagnosticēt var tikai speciālisti, novērtējot un analizējot lielo simptomu kopumu. Šī atkarības veida izplatība pasaulē ir no 2 līdz 3 %,” informē S. Zaslavska.