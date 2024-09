FIB materiālos atrodams vēl viens pierādījums, ka vismaz daļa no SPA operācijas Latvijā notikusi.

SPA atskaitās ne tikai par viltus komentāriem un radītajiem mīmiem, bet arī par to, ka viņus atmasko. “Kolektīvie Rietumi” ir nopietni nobažījušies par projekta efektivitāti (..) Mūsu vēstījumus mēģina apkarot”, raksta SPA darboņi, kā pierādījumu pievienojot vairākas starptautisko mediju un dezinformācijas pētnieku publikācijas par Kremļa ietekmes operācijām.

Ko dara citur?

Rullītī SPA lielās ar sava darba piemēriem — tūkstošiem it kā žurnālistikas tekstu un karikatūru, viltus “RAND Corporation” pētījumi, preses relīzes, kas it kā nākušas no Vācijas Iekšlietu ministrijas preses dienesta vai Polijas robežsardzes, un tā tālāk.