Pētījumā atklāts: Eiropā gadā vismazāk kilometru veic latvieši

Automašīnas Nīderlandē gadā nobrauc visvairāk kilometru

Jau trīs četru gadu laikā jaunām automašīnām no minētajām valstīm odometrā būs nolasāmi vismaz 100 tūkstoši kilometru, tādēļ to īpašnieki varētu vēlēties spēkratu pārdot un izvēlēties citu.

"Lielāks nobraukums parasti nozīmē to, ka auto būs mazāk vērtīgs, tādēļ autobraucēji cenšas šādus transportlīdzekļus pārdot, pirms to vērtība ir ievērojami kritusies. Liels daudzums mazlietotu auto Latvijā tiek ievesti no Rietumeiropas. Automašīnu ievešana no citas Eiropas valsts ir visai lēts un vienkāršs process, tādēļ tas būtiski nepalielina lietota auto gala cenu," saka Mats Buzelis, "carVertical" lietotu auto tirdzniecības eksperts.