VIDEO Kleistos 19 gadus vecs puisis ar motorolleru ietriecas kokā un nositas

Buļļu ielā pirmdien, 16. septembrī, piestāja spēkrats, no kura izkāpa trīs jaunā puiša piederīgie ar svecēm un ziediem rokās. Traģiskais negadījums notika svētdien, 15. septembrī, agri no rīta.

"Sanāk tā, ka puspiecos no rīta brauca divatā un ietriecās kokā. Ap astoņiem no rīta izsauca kaimiņiene ātro palīdzību. It kā tas puisis uz vietas bija beigts. Bet meitene – tālāk bija aizlidojusi. Tad viņa tur sēdēja, kamēr izsauca ātro palīdzību. Ātrā palīdzība atbrauca, savāca. Viņa nāca pie samaņas; droši vien, tie, kas tirgojas ar puķēm, nāca pakaļ puķēm. Raudāja, bļāva. Izsauca ātro palīdzību," stāsta Jānis, kas strādā blakus negadījuma vietai.