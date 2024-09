No sandalēm uz rudens zābakiem: Farmaceites ieteikumi pēdu veselībai rudenī

5. Tulznu profilakse, ienēsājot jaunus apavus. Tulznas var rasties, valkājot nepiemērotus, vēl neienēsātus apavus, tāpat arī ādai ilgstoši atrodoties mitrā vidē vai arī piedzīvojot neierastu slodzi. Ja tulzna jau ir radusies, to noskalo ar ūdeni, dezinficē un nožāvē, noteikti nevajag nogriezt ādu virs pūslīša. Pēc tam tai uzlīmē speciālu gela vai silikona prettulznu plāksteri, kas aizsargā no berzes, mazina sāpes, uztur mitrumu un veicina dzīšanu. Tulznai pārplīstot, pirms plākstera uzlīmēšanas brūci nepieciešams dezinficēt. Noderēs antiseptiski brūču krēmi vai spirtu nesaturoši dezinfekcijas līdzekļi. Lai izvairītos no tulznām, papēžus vai citu ādas zonu var nosegt ar plāksteri vai arī izmantot speciālu aptiekās pieejamu prettulznu rullīti – uzklātā viela izveido aizsargkārtu un profilaktiski novērš tulznu rašanos. Lai jaunus apavus padarītu elastīgākus, var izmantot speciālu tam paredzētu aerosolu vai putas.