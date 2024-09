Pamata vakcīnām būtu jābūt obligātām, uzsver veselības ministrs Abu Meri

Abu Meri piebilda, ka saistībā ar nevakcinētajiem bērniem būtiski domāt par to, kāda veida juridisko atbildību piemērot tieši vecākiem. Šajā jautājumā esot jāsadarbojas ar Tieslietu ministriju (TM) un juristiem, bet naudas un cietumsodi šajā situācijā diez vai būs efektīvi, sprieda ministrs. Runājot par konkrēto bērna nāves gadījumu, Zavadska atzina, ka viņa vecāki, zaudējot bērnu, jau saņēmuši "augstāko piemērojamo sodu".

Abu Meri vērtēja, ka īpaši riskanta ir situācija, kad vecāki ir pilnībā noskaņoti pret vakcināciju. Šī tēma ir ļoti jūtīga, tāpēc arī rūpīgi jāizvērtē risinājumi. Piemērojot nevakcinēto bērnu vecākiem samaksu par ārstniecības izdevumiem slimnīcā, pastāv risks, ka viņi saslimušos bērnus uz slimnīcu vispār nevedīs, vienu no risinājumiem vērtēja ministrs.

Kā norādīja Perevoščikovs, cilvēki pēc 18 gadu vecuma var saņemt vakcīnas, ko nav saņēmuši bērnībā, taču ne visas no tām ir pieaugušo vecumposmam atbilstošas un efektīvas. Difterijas un stingumkrampju vakcīnas ir efektīvas arī, ja tās saņem pēc 18 gadu vecuma, turpretī vakcīna pret masalām un masaliņām ir specifiska tieši bērniem. Tā kā šai vakcīnai ir vecuma ierobežojums, to saņemot vēlāk, tā vairs nav efektīva. Līdz ar to svarīgi vecumposmam atbilstošās vakcīnas saņemt savlaicīgi.