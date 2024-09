Aizvadot vienu no visu laiku garākajām un siltākajām vasarām, septembra priekšpēdējā nedēļa ir atnesusi arī vairākas traģiskas ziņas un neskaidrību par cilvēku rocību tālākā nākotnē. Bērnu slimnīcā miris četrus gadus vecs puisēns no Vidzemes, kuru vecāki nebija ļāvuši vakcinēt pret difteriju, bet Lizuma pagastā auto avārijā gājuši bojā četri jaunieši. Tikmēr premjere Evika Siliņa ne visai veiksmīgi komentējusi valdības sēdē novērotā viesmīļa lomu, bet ministru kabinets atbalstījis izmaiņas darbaspēka nodokļos, kompensējot tos ar akcīzes nodokļa un dažu citu nodokļu paaugstināšanu.

Šī nedēļa sākās ar traģiskām ziņām no Bērnu klīniskās slimnīcas un bažām par Latvijas gaisa telpas pārkāpšanu, taču drona vietā šoreiz jezgu bija sacēluši putni, par kuru nodomiem un mērķiem amatpersonas nekādus komentārus nav sniegušas. Daudz plašāk ir komentētas gaidāmas nodokļu izmaiņas. Finansisti skeptiski vērtē iecerēto iemaksu otrajā pensiju līmenī samazināšanu, tā vietā sliecoties domāt, ka labāk tomēr būtu bijis palielināt PVN, taču valdība nolēmusi iet citu ceļu – nevis paaugstināt kādu no lielajiem nodokļiem, bet gan veikt izmaiņas darbaspēka nodokļos, kas mazo un vidējo algu saņēmējiem dos kādu lieku eiro, bet toties vairāk liks maksāt par akcīzes precēm, to skaitā par degvielu un saldinātajiem dzērieniem.