Āgenskalna klīnikas ārsts Edgars Mednis vietnē "Telegram" sestdienas rītā vēstīja, ka vecāki piektdienas pēcpusdienā izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas "ārstniecības" Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS), par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma.