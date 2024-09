Siliņas valdībai - viens gads: kā paveikto vērtē labklājības ministrs?

Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrija (LM), no 2024.gada uzsākta pakāpeniska piemaksas piešķiršana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, pie vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028.gadam. Šīs izmaiņas ietekmējušas 38 000 cilvēku 2024.gadā, 87 000 - 2025.gadā, savukārt 2026.gadā - 144 000, lēš ministrija.

Vienlaikus cilvēkiem ar invaliditāti, kas pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, no 2024.gada 1.janvāra paaugstināts kopšanas pabalsts par 100 eiro mēnesī - no 313,43 eiro mēnesī līdz 413,43 eiro.