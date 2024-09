Noskaties Atbildīgo par ielu uzturēšanas sadārdzinājumu 3 miljonu apmērā nav

“Tā nav pareizā rīcība no pasūtītāja puses, jo viņš ir ieinteresēts maksimāli efektīvākā, lētākā piedāvājumā, līdz ar to tam ir jāskaidro cēloņi. Ja viņš redz, novēro to situāciju, kad tas pakalpojums vai darbi tā ieskatā ir nesamērīgi dārgi, tad ir jāskaidro, kur ir tas cēlonis, lai var izvērtēt tālāk, ja pat mēs atsakamies no šī pakalpojuma, tālāk, kā rīkoties, izsludinot jaunu iepirkumu.”