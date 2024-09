Desmit iemeslu, lai rudenī ēstu ābolus

Farmaceita asistente gan norāda: lai gūtu maksimālu labumu no āboliem, bioloģiski audzētos ābolus iesakāms ēst noteikti ar visu miziņu, jo tajā ir puse šķiedrvielu un lielākā daļa polifenolu.

Ieguvumi, iespējams, nāk no ābolos esošajiem antioksidantiem un šķīstošajām šķiedrvielām. "Antioksidanti ābolos var aizsargāt arī aizkuņģa dziedzeri no bojājumiem. Aizkuņģa dziedzeris ražo insulīnu, lai izvadītu no asinīm glikozi, bet šķiedrvielas palēninās glikozes uzsūkšanos asinīs," tā stāsta farmaceita asistente Agnese Jursa.