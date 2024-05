Populārākie mīti par C vitamīnu saturošo kosmētiku, kuriem tev jābeidz ticēt

Kosmētikas produkta sastāvā esošais C vitamīns nenozīmē, ka tas satur klasiskās formas C vitamīnu. Produktos var tikt iekļauti C vitamīna atvasinājumi kopā ar citām vielām tā stabilitātes un efektivitātes veicināšanai, tāpēc ir rūpīgi jāiepazīstas ar ražotāja norādīto informāciju uz iepakojuma un atbilstoši vēlamajam rezultātam un ādas tipam jāizvēlas piemērotākais līdzeklis ādas kopšanai. "C vitamīns ir efektīvs, bet tā forma ir nestabila un ātri var zaudēt savas labās īpašības ārējo faktoru ietekmē, tāpēc skaistumkopšanā produkts tiek pildīts tumšos iepakojumos un tiek pievienotas citas vielas stabilitātes un ātras uzsūkšanās nodrošināšanai. Tomēr ir viens āķis: katram C vitamīna veidam vai formai ir atšķirīga ietekme uz ādu — gan no kairinājuma, gan efektivitātes viedokļa," skaidro skaistuma konsultante Arta Bogdānova. "Tāpēc, ja esi izmēģinājusi kādu C vitamīna produktu un secinājusi, ka tas neko daudz nepalīdzēja vai izraisīja ādas kairinājumu, jānoskaidro C vitamīna veids - cik %, kāds pH līmenis, kopējās formulas sastāvs - vai formulā nav iekļauti parabēni, sintētiskas krāsvielas un mākslīgas smaržvielas. Izvēloties C vitamīnu savai ādai, sāc ar mazāku koncentrāciju un noteikti ņem vērā arī pārējās produkta sastāvdaļas.”