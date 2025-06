Veseli un spīdīgi mati vasarā – kā tos aizsargāt pret sauli, jūras ūdeni un baseina hloru

Aizsardzība sākas pirms saules un peldēm

UV aizsardzība matiem. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt matus no UV bojājumiem, ir izmantot aizsarglīdzekļus, kas radīti tieši matiem.

Galvassegas un lakati. Vasarā tie ir ne tikai skaisti, bet arī noderīgi aksesuāri, kas pasargās no saules tiešajiem stariem, lai nepārkarstu galvas āda, un no vējainākām dienām. Spēcīgie saules stari apdraud ne tikai galvu un var izraisīt saulesdūrienu, bet arī atņemt nepieciešamās minerālvielas un sausināt matus. Īpaši svarīgi to ir atcerēties sievietēm ar krāsotiem matiem, jo saules ietekmē mati bojājas vēl vairāk. Mati var kļūt sausāki, trauslāki, un var pastiprināties to izkrišana.