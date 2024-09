85% Latvijas autovadītāju mēdz sēsties pie stūres ļoti noguruši vai miegaini

Lai samazinātu risku braukt ļoti lielā nogurumā un miegainībā, ieteicams plānot atpūtas pauzes, īpaši ilgstošos braucienos ir svarīgi regulāri apstāties un izstaipīties. Tāpat ieteicams izvairīties no vadīšanas naktī – cilvēki parasti ir miegaināki nakts laikā, kad koncentrēšanās spējas dabiski samazinās. Lai gan labākā taktika ilgtermiņā ir atpūta un kvalitatīvs miegs, īslaicīgs risinājums var būt arī dzērieni ar kofeīnu. Ja brauciena laikā jūtams nogurums un miegainība, ieteicams atrast drošu vietu, kur apstāties un nedaudz pagulēt pirms ceļa turpināšanas.

Pētījuma dati liecina, ka visbiežāk ar braukšanu, izjūtot lielu nogurumu un miegainību, grēko autovadītāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem (92%), kā arī autovadītāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (89%) un vecumā no 30 līdz 39 gadiem (85%). Šis diapazons atbilst darbspējīgajai iedzīvotāju grupai.