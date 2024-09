Miega speciāliste: Miega traucējumi ir jāārstē

Elektroniskās ierīces – tālruņi, planšetes un datori – izstaro zilo gaismu, kas var nomākt melatonīna ražošanu un apgrūtināt iemigšanu, tāpēc to lietošana pirms naktsmiera nav vēlama. Vēl traucējošāks ir saturs, ko mēs patērējam. Ja skatāmies vai darām ko tādu, kas uztur pastāvīgu interesi un aktivitāti, smadzenes nespēj sagatavoties miegam.

Tāpat miega traucējumus var radīt kafijas, tējas vai citu kofeīnu saturošu dzērienu lietošana pēcpusdienā vai vakarā. Šie dzērieni stimulē nervu sistēmu un aizkavē miegu. Nav ieteicama arī ēšana vēlu vakarā, kas var radīt diskomfortu un gremošanas traucējumus un līdz ar to arī bezmiegu. Bezmiegu var radīt arī liels cukura vai alkoholisko dzērienu patēriņš.

“Daudziem ārstniecības augiem piemīt spēja uzlabot miega kvalitāti un mazināt trauksmi. Populārākie ārstniecības augi un to drogas vieglas trauksmes mazināšanai ir baldriāns, apinis, piparmētra, melisa, vilkābele, mātere, raudene, vīgrieze, kumelīte. Efektīvi darbojas augu kompleksi, kas sastāv no vairākiem augiem, panākot maksimāli labu rezultātu. Augu ekstraktus iestrādā sīrupos, tabletēs, kapsulās, nodrošinot to ērtāku lietošanu un ātru uzsūkšanās spēju. Vēsturiski Latvijā plaši izmanto arī dažādas tējas, kuras var kombinēt maisījumos un panākt izteiktāku nomierinošo un miegu uzlabojošo efektu,” saka Mana Aptieka farmaceite, Tukuma Centra aptiekas vadītāja Agnese Ritene.