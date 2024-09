Foto Franču mākslinieks Liepājā radījis sienas gleznojumu vairāku stāvu augstumā

Pasaules mēroga ielu mākslinieks no Francijas – Aéro pabeidzis savu sienas gleznojumu "Mana dzīve ir mana valsts" (My country is life) Liepājā, Krišjāņa Valdemāra ielā 56. Tas ir jau astotais darbs, ko Liepājai dāvina pludmales kafejnīca "Red Sun Buffet".