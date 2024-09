Rīgā notiks lielākais starptautiskais pasākums frizieriem un bārddziņiem

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja baudīt daudzveidīgu programmu, kas norisināsies vairākās "ATTA Centre" telpās. Galvenajā skatuvē visas dienas garumā tiks piedāvātas meistarklases, ko vadīs izcilākie bārddziņi un friziermākslas meistari no visas pasaules. Apmeklētāji būs pirmie, kuri uzzinās par nākamā gada nozares tendencēm un jaunumiem, ko piedāvās vadošie nozares līderi.

Viena no skatuvēm būs veltīta sacensībām, kurās tiks noteikts labākais bārddzinis un frizieris divās kategorijās: speciālistiem ar stāžu mazāk par trijiem gadiem – “Fresh Blood” (“Svaigās asinis” – tulkojums no angļu val.) un pieredzējušiem “Advanced” profesionāļiem ( “Eksperta līmenis” – tulkojums no angļu val.). Katras kategorijas uzvarētājs saņems naudas balvu 1500 eiro apmērā, sponsoru dāvanas un titulu "Labākais bārddzinis 2024" pēc BBF vērtējuma.