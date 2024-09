No nākamā gada CSDD pārbaudīs kvēpu filtru. Kā uzturēt to kārtībā

Otrs solis, ko iesaka eksperts, ir kvalitatīvas dīzeļdegvielas iegāde. "Regulāra, kvalitatīva dīzeļdegviela noteikti ilgtermiņā palīdzēs izvairīties no kvēpu filtra likstām," pauž Purmalis.

Savukārt, ja problēmas ir radušās – vislabāk vērsties pie tādiem servisa speciālistiem, kas ikdienā darbojas ar konkrētiem dīzeļdegvielas dzinēju auto. Tas palīdzēs problēmas novērst un izvairīties no ieteikumiem kvēpu filtru vienkārši izgriezt vai arī risināt kādas citas, nesaistītas problēmas.

Kāds salīdzinoši nesens risinājums, kas tiek piedāvāts, lai uzlabotu kvēpu filtra darbību, ir šo filtru mazgāšana. "Vienkāršāks, bet mazāk efektīvs ir mazgāt šo filtru, nenoņemot no automašīnas. Otrs, visefektīvākais veids, ir mazgāt šo filtru ar speciālu iekārtu, pirms tam noņemot no automašīnas, pēc mazgāšanas to izžāvējot un tad ieliekot atpakaļ automašīnā," stāsta Purmalis. Šis būs īslaicīgs risinājums, bet, iespējams, kādam lētāks, nekā iegādāties jaunu kvēpu filtru.