Video "Sita ar knābi un neļāva braukt!" Sieviete Ogres pusē iemūžina medņa uzbrukumu

Kā liecina informācija LVM mājaslapā, mednis (Tetrao urogallus) ir lielākais vistveidīgo putns pasaulē. Savukārt riests, kas notiek no aprīļa vidus līdz maija beigām, ir būtiskākā medņu dzīves cikla sastāvdaļa.

Putnu pētnieks Elmārs Pēterhofs LVM mājaslapā skaidroja, ka medņi no automašīnām nebaidās, ja vien tās neapstājas. “Arī mežā medņi var būt samērā droši un ļauj cilvēkam pienākt pavisam tuvu, jo putni ir masīvi un lido nelabprāt, bet vēro mūs no slēpņa. Tāpēc ziemā, rudenī un pavasarī mēs tos varam redzēt diezgan bieži, jo tie paceļas spārnos tikai kritiskas nepieciešamības gadījumā, parasti no pavisam tuvas distances,” tā eksperts pauda LVM mājaslapā.