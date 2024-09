Nesen pieredzējām kā ar Molotova kokteili aizdedzināja Okupācijas muzeju Rīgā. Aizturētās personas jau iepriekš nonākušas likumsargu redzeslokā saistībā ar narkotikām. Uzbrukums organizēts no Daugavgrīvas cietuma Daugavpilī. Viens no cietumniekiem atradis kontaktpersonu aiz cietuma sienām un uzdevis atrast izpildītājus uzbrukumam muzejam. Kā liecina “Dossier Center”veiktā izmeklēšana – no Krievijas puses noziegumu uzraudzīja kāds Vlodeks Liakh “Wlodek Lyakh”. Aiz šī pseidonīma slēpjas GRU virsnieks Vladimirs Ļipčenko. “Telegram” konts ar nosaukumu “Vlodek” bijis saistīts ar Lipčenko izmantoto telefona numuru. Ļipčenko strādā GRU pulkveža Denisa Smoļaņinova vadībā, kurš kūrē GRU rīkotās sabotāžas Rietumvalstīs.