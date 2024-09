Foto Viena no 8 sievietēm Latvijā savas dzīves laikā var saskarties ar krūts vēzi

Krūts vēzis ir nāvējošākais vēža tips sievietēm Eiropas Savienībā un šī problēma ir aktuāla arī Latvijā. 2023. gadā no krūts vēža priekšlaicīgi mirušas 411 sievietes. Lai veicinātu agrīnu diagnosticēšanu un ārstēšanu, kā arī pievērstu sieviešu uzmanību krūšu veselībai, fonds "Rozā vilciens" sadarbībā ar reklāmas aģentūru McCann Rīga radījuši sociālu kampaņu "Tavu krūšu drošībai". Kampaņas mērķis ir ne tikai atgādināt par pašpārbaudi un regulārām ārsta vizītēm, bet arī piedāvāt praktisku iespēju sievietēm vecākām par 40 gadiem veikt mamogrāfiju bez maksas.

"Latvijā atsaucība krūts vēža skrīninga izmeklējumiem ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, ar rādītāju ap 30%, un tas ilgstoši nav mainījies. Kampaņas mērķauditorija ir ne tikai sievietes vecākas par 40 gadiem, bet arī jaunākas sievietes, lai jau no agra vecuma rūpes par krūšu veselību kļūtu par daļu no viņu ikdienas un sliktā statistika kļūtu par pagātni," skaidro Zinta Uskale, fonda "Rozā vilciens" dibinātāja.