Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes ir noteiktas kā nemainīgs skaitlis, nevis izteiktas procentuālā izteiksmē, kā lielākajai daļai nodokļu, līdz ar to šāda veida nodokļa likmes paliek nemainīgas, neskatoties uz patēriņa cenu indeksa izmaiņām, skaidro FM. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju indeksācija pēdējo reizi veikta 2021.gadā. Savukārt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes pārskatītas 2023.gadā.

Ņemot vērā, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes nav izteiktas procentuālā izteiksmē, tās paliek nemainīgas arī situācijā, kad pieaug inflācija, atšķirībā no pārējiem nodokļiem, kuru izmaiņas inflācija ietekmē tieši, tādējādi ik pēc noteikta laika intervāla ir nepieciešams pārskatīt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un vieglo transportlīdzekļa nodokļa likmes un veikt to indeksēšanu atbilstoši inflācijas pieauguma apjomam. Ievērojot šos nosacījumus, likumprojekts paredz, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes tiek palielinātas, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas, sākot no 2021.gada, kas veido aptuveni 10%.