Video Raidījums: Nelielos gaisa balonos no Baltkrievijas uz Lietuvu tiek sūtīta kontrabanda

Ar baloniem no Baltkrievijas puses kontrabandas preces tiek sūtītas jau mēnešiem.

"Sākotnējā versija ir tāda, ka tas lidostas teritorijā nonāca nejauši. To ietekmēja vēja ātrums un virziens palaižot no Baltkrievijas," raidījumam "TV3 Ziņas" norāda Sabiedriskā drošības dienesta priekšnieks Arūns Paulausks. "Mūsu rīcībā ir pretdronu ieroči. Taču, kas attiecas uz šādiem meteoroloģiskajiem baloniem, to notriekšanai mums nav specializēta aprīkojuma. Tā ir jauna parādība. Arī likums nenosaka, kā pielietot ieroci šādos gadījumos."