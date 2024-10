Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas iepazīšanai

"DiscoverEU" ceļošanas kartes piešķirtas, balstoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018.gada, kad iniciatīva "DiscoverEU" notika pirmo reizi, vairāk nekā viens miljons jauniešu no visas ES pieteikušies 319 000 ceļošanas kartēm, tostarp 7415 jaunieši no Latvijas, no kuriem 1201 ieguvuši šo ceļošanas iespēju.