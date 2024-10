Kā neļauties apmānam, pērkot lietotu elektroauto?

Elektrizēto transportlīdzekļu ražotāji parasti akumulatoriem sniedz 8-10 gadu vai 160 000 km garantiju. Jo lielāks ir elektroauto nobraukums, jo sliktākā tehniskā stāvoklī ir akumulators. Taču akumulatora nolietojums var būt atkarīgs no tā, kā auto ir uzlādēts. Ir būtiskas atšķirības, ja auto akumulators ir lādēts ar ātrās uzlādes stacijām vai arī pamazām un lēnām parastajā tīklā. Tāpat akumulators var kalpot ilgāk, ja tas tiek lādēts līdz 80 % robežai, kā to iesaka ražotāji.

Elektroauto ar viltotu nobraukumu ir ievērojama problēma, jo šādi ir grūtāk noteikt akumulatora patieso stāvokli. Pēc "carVertical" datiem, 2,6 % no visiem platformā pārbaudītajiem elektroauto ir "attīts" jeb mainīts nobraukums. Hibrīdauto (4,5 %), benzīna (5,4 %) un dīzeļa (6,2 %) dzinēju automašīnām nobraukuma rādījums mainīts pat biežāk.

Jo nolietotāks ir elektroauto akumulators, jo mazāku attālumu tas spēj veikt ar vienu uzlādi. Vecāka ražojuma elektroauto nespēs nobraukt tikpat daudz kilometru, cik tāds modelis, kas tikko noripojis no ražotnes lentes. Šis, iespējams, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ daļa autobraucēju joprojām izvairās no elektroauto iegādes.