Minhenē noslēgušies ikgadējie alus svētki "Oktoberfest"

Minhenes pilsētas pašvaldības pārstāvis Klemenss Baumgertners, kas ir atbildīgs par "Oktoberfest" rīkošanu, atzina, ka šī gada svētki noritējuši īpaši mierīgā gaisotnē un, neskatoties uz apmeklētāju lielo skaitu, noziegumu skaits bijis mazāks. Mazāk arī bijis to, kam bijusi nepieciešama mediķu palīdzība.

Kā parasti, vairums apmeklētāju bija no Minhenes un tās apkārtnes, taču bijis arī vērā ņemams ārvalstu tūristu skaits no tādām valstīm kā ASV, Itālija, Lielbritānija, Austrija, Polija, Francija, Šveice, Spānija un Nīderlande. Taču šogad pirmo reizi daudz viesu bijuši arī no Indijas, pavēstīja rīkotāji.