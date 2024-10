NEPLP drīzumā varēs ierobežot un bloķēt pirātiskās tīmekļvietnes

NEPLP padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš deputātiem skaidroja, ka izmaiņas nepieciešamas, lai aizsargātu, pirmkārt, Latvijas autoru darbus. Kā piemēru viņš minēja gadījumu, kad divas dienas pēc kādas latviešu filmas pirmizrādes to varēja brīvi noskatīties internetā, un nevienam Latvijā nav pilnvaru vērsties pret šo pirātisko vietni. Teorētiski to var darīt policija, bet praktiski neviens to nedara, akcentēja I.Āboliņš.