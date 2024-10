Pārtēriņš festivāla "Taste" rīkošanai Bauskā: pašvaldība plāno vērsties tiesībsargājošās iestādēs

Pašvaldībā skaidro, ka šī gada budžetā Bauskas kultūras centram festivāla "Taste" rīkošanai tika apstiprināta tāme ar plānotajiem ieņēmumiem 249 620 eiro apmērā. To skaitā ieņēmumi par biļešu realizāciju bija 156 550 eiro, ieņēmumi par tirdzniecības vietām un citi ieņēmumi 53 845 eiro, pašvaldības budžeta dotācija - 39 225 eiro. Plānotie izdevumi apstiprināti ieņēmumu - 249 620 eiro - apmērā.

"Izvērtējot kopumā visus ieņēmumus un izdevumus uz šī atzinuma sagatavošanas brīdi, tika konstatēts, ka nav iegūti prognozētie ieņēmumi no ietirgotajām biļetēm. Pieņemot faktu, ka ieņēmumi no biļešu tirdzniecības būtu sasnieguši budžetā plānotos ieņēmumus, amatpersona ir rīkojusies neatbilstoši normatīvo aktu regulējumam un uzņēmusies papildu saistības, līdz ar to izdevumu sadaļa ir pārsniegusi plānotos budžeta līdzekļus 41 027 eiro apmērā," pausts dienesta pārbaudes atzinumā.