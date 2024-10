Kā slavenības cīnās ar jucekli mājās?

“Tas bija deviņdesmito gadu vidus, kad es Liepājā izveidoju bāru un restorānu “Pīle”. Restorāna iekārtošanas izskaņā, kad lielākā daļa mēbeļu jau bija atvestas, saņēmu bāra krēslus. Visi krēsli bija kārtībā, izņemot vienu, kuru saņēmu brāķētu. Bāra krēslam bija pazudusi sēžamā daļa!” – atminas dziedātājs Igo. Tā nu 1999. gadā šis nesēžamais krēsls nokļuva Jūrkalnē, kur dziedātājs jūras malā salasīja tīklu fragmentus un citus no Baltijas jūras izskalotus dārgumus. Pāris stundu laikā krēsls, rotāts ar pludmalē izskalotiem striķu un tauvu fragmentiem, pārtapa stilīgā mākslas darbā. Krēsls ilgi kalpoja Igo piekrastes paradīzē – mājā “Pipari”, uz tā tika sēdēts un malkots viskijs vai alus. Iespējams, bāra krēslam ir arī savs fanu pulks, jo tas kopā ar mākslinieku ir pabijis gan uz Jūrkalnes Ugunspļavas skatuves, gan “Vējturu namā”.

Hokejists Jēkabs Rēdlihs par viņa saimes jucekli atzīmē vienu no sešiem ap ēdamgaldu izvietotajiem krēsliem. Tā kā hokejista ģimenē ir pieci ēdāji, tad viens no krēsliem tiek arī viņu saimes juceklim. “Esam ļoti pieraduši pie jucekļa kā sestā spēlētāja un, kad ome atbrauc pieskatīt mazbērnus, attopamies, ka viņai pie galda nav vietas,” smejot stāsta Rēdlihs. Ģimenē viens no galvenajiem sabotieriem ir hokejista jaunākā atvase, kurš spēļu mašīnītes palaiž trasē, un tās finišē nekur citur kā uz jucekļkrēsla ģimenes ēdamtelpā.