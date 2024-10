Noskaties Orleāna un “Vienotības” tiesā pieaicinātie politiķi sniedz pretrunīgas liecības

Aptuveni 12 minūšu garajā ierakstā netiek precizēts no kāda amata Orleāns “jāpalaiž vaļā”. Lai gan Šadurskis raidījumam apgalvo, ka runa bija par atcelšanu no partijas Mārupes nodaļas vadītāja amata, kas nav apmaksāta vieta, ierakstā dzirdams, ka viņš stāsta, ka Ašeradens uztraucas par iespējamu valsts budžeta līdzekļu pārtērēšanu.

Kārlis Šadurskis: “Redzi viņš ir noraizējies par to, ka būs jāatmaksā kaut kāda nauda un soda nauda par to, kas tev ir izmaksāts. Jo kā viņš man stāstīja, tur tas ir no valsts finansējuma, jo mums jau nav ziedojumu. […] Redzi, viņš stāstīja kaut ko tā, ka no valsts budžeta finansējuma var maksāt minimālo algu”.