Tiesa sāks skatīt lietu par Kampara apmelošanu

Viņš sacīja, ka šos apgalvojumus varot pierādīt tikai ar to, ka Āboltiņa galu galā netika ievēlēta, tomēr 12.Saeimā iekļuva pēc tam, kad deputāta mandātu nolika Saeimā no "Vienotības" saraksta ievēlētais Jānis Junkurs. Junkurs paziņoja, ka esot saņēmis darba piedāvājumu kādā Honkongas uzņēmumā. Viņa valsts amatpersonas deklarācijā gan neuzrādījās darbs Honkongas uzņēmumā, kas lika secināt, ka viņš no Saeimas aizgājis, lai atbrīvotu vietu Āboltiņai."Neko tādu nevienam nekad neesmu ne prasījis, ne devis mājienu. Tie ir absurdi apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai," aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra Kampars. Bijušais politiķis pauda neizpratni, kāpēc šādi nepatiesi pārmetumi parādījušies desmit gadus pēc it kā notikušas sarunas. Līdz šādam absurdam un klaji nepatiesam apgalvojumam var aizdomāties tikai drudža murgos, izteicās bijušais "Vienotības" ģenerālsekretārs.