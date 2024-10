Polijas opozīcija ierosinājusi rīkot referendumu par ES migrācijas paktu

Jautāts par Tuska priekšlikumu uz laiku apturēt patvēruma tiesības, Blaščaks to pilnībā nenoraidīja, bet sacīja, ka "viss būs atkarīgs no šāda risinājuma efektivitātes". Tomēr viņš to uzskata par neefektīvu pieeju, jo tā prasītu denonsēt Polijas parakstītās starptautiskās konvencijas. "Vai mums vajadzētu denonsēt Ženēvas konvenciju? Vai to vēlas Donalds Tusks?" jautāja Blaščaks.