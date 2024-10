Kā neiedzīvoties nederīgajos medikamentos mājas aptieciņā? Padomos dalās farmaceite

Ievēro pareizu zāļu uzglabāšanu! Pēc zāļu iegādes rūpīgi izlasi to instrukciju un noskaidro, vai tām nav nepieciešama specifiska uzglabāšana, piemēram, ledusskapī. Tāds uzglabāšanas režīms līdz atvēršanas brīdim ir, piemēram, dažiem acu pilieniem. Parasti zāles jāglabā sausā, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. Nepareiza uzglabāšana var sabojāt ārstniecības līdzekli, un tas vairs nebūs derīgs lietošanai. Bieža kļūda ir medikamentu glabāšana vannas istabas plauktiņā – vannas istaba parasti ir telpa ar paaugstinātu mitruma līmeni un tajā noteikti nevajadzētu atrasties medikamentiem.

Regulāri pārbaudi derīguma termiņu! Zāles vēlams uzglabāt to oriģinālajā iepakojumā, uz kura redzams zāļu derīguma termiņš. Ja zāles iegādātas, iepakojuma saturu dalot daļās, saglabā informāciju par derīguma termiņu. Uz zāļu iepakojumiem var uzlīmēt uzlīmes ar derīguma termiņiem vai piezīmēm par to, kad tās ir iegādātas vai atvērtas. Vismaz divas reizes gadā pārbaudi visu mājās atrodamo zāļu derīguma termiņu un no mājas aptieciņas izņem tās, kam termiņš ir beidzies. Nederīgās zāles neizmet atkritumu tvertnē, bet nodod tuvākajā aptiekā, lai tur tās atbilstoši pārstrādātu vai iznīcinātu.