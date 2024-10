Papagaiļu vīrs Dagnis: papagailis kā mājdzīvnieks – nekad nebūs garlaicīgi!

Kļūdu ir daudz! Pirms papagaiļa iegādes ir svarīgi pārdomāt – vai tiešām esi gatavs uzņemties atbildību. Diemžēl šādu cilvēku ir daudz, bet mazāk nekā potenciālo suņu un kaķu īpašnieku. Mūsu Facebook grupā “Parrotstreet.eu” ir diezgan labs tests ar pārdesmit jautājumiem, kuros apskatīti visi izaicinājumi, ar kuriem var nākties saskarties potenciālajam papagaiļu īpašniekam. Ja sekmīgi esi to izgājis kopā ar ģimeni un kaimiņiem, tad var sākt pievērsties sugas izvēlei. Turklāt īsts papagaiļu cilvēks nekad šo putnu nemainīs ne pret suni, ne kaķi. Papagaiļa iegāde ir saistīta ar ievērojamiem izdevumiem. Labi aprīkots būris un nepieciešamie piederumi maksā dārgi. Turklāt, iegādājoties putnu zooveikalā, ir liels risks iegūt neprecīzu informāciju. Zooveikalu darbinieki bieži vien nav pietiekami kompetenti un galvenokārt cenšas pārdot pēc iespējas vairāk preču. Informāciju par papagaiļiem vislabāk meklēt specializētā literatūrā un konsultējoties ar pieredzējušiem putnu īpašniekiem. Vēl viena kļūda, ko rada kultūru atšķirības, piemēram, vidējais soms, pirms iegādājas putnu, paskatīsies forumos, pajautās papagaiļu grupās, kur un no kā ir droši pirkt papagaili, lai to nopirktu ar dokumentiem. Tātad izpētīs situāciju un apsvērs visu pirms pirkuma. Pērkot vienmēr slēgs līgumu ar pārdevēju. Vidējais latvietis pilnīgi noteikti to nedara. Diemžēl Latvijā bieži vien putns tiek meklēts sludinājumos, nepievēršot uzmanību putna veselībai un izcelsmei. Daudzi cilvēki nespēj atšķirt labu audzētāju no pārdevēja, kurš pārdod slimus putnus. Lētticīgi notic, ka DNA tests ir putnam vajadzīgais dokuments, kas nekādi tā nevar būt. Padomājiet paši, ja es iziešu ārā, noķeršu zvirbuli, aiznesīšu pie vetārsta un uztaisīšu DNA testu. Tad būs papīrs, kas apstiprinās putna dzimumu, vēl noņemsim, piemēram, hlamīdiju testu. Un tas tagad būs putns ar dokumentiem? Ja pārliecinošā balsī stāsta, ka tas ir Latvijas audzētājs, cilvēki notic. Tas nekas, ka putna gredzena numurs ir no Čehijas. Latvijā nav neviena papagaiļu audzētāja, ja neskaita viļņspārņus, korellas, neaizmirstamos un varbūt kādu Krāmera papagaili. Pēc tam cilvēki man zvana, stāsta, ka papagailis nomiris un pārdevējs saka, ka neko neesot pārdevis. Pirms tam ir jāievāc informācija un jādomā ar galvu.