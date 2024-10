No Rīgas uz Šrilanku izved 55 000 tonnu sankcijām pakļauto Krievijas minerālmēslu

Tas ir ceturtais sūtījums no Latvijas teritorijā iesaldētajiem Krievijas izcelsmes minerālmēsliem, kas pieder ES sankcijām pakļautiem uzņēmumiem. Iepriekšējie trīs sūtījumi, kopā 75 000 tonnu apmērā, 2023.gadā tika nogādāti Kenijai, Zimbabvei un Nigērijai.

Ārlietu ministrija norāda, ka ANO Pasaules pārtikas programma turpina organizēt Latvijas teritorijā atlikušo, sankcijām pakļauto aptuveni 72 000 tonnas lielo minerālmēslojuma kravu izvešanu no Latvijas, lai palīdzētu tām valstīm, kurām šie produkti ir visvairāk nepieciešami.

Kā atzīmē ministrijā, izmantojot to, ka ziedojuma galamērķa saskaņošana ir laikietilpīgs process, Krievija turpina izplatīt savu kara propagandu, nepamatoti pārmetot Latvijai un ES kopumā par to, ka tās bloķē minerālmēslojuma kravu ziedošanu un pakļauj pārtikas trūkuma riskam valstis, kas cieš no pārtikas drošības apdraudējuma.