"Ģimenes ārsti nevar būt policisti": veselības ministrs par vakcinācijas aptveri Latvijā

​"Nu ko mēs varam darīt? Braukt ar policiju, paņemt no vecākiem bērnu ar varu un vakcinēt? To mēs nedarīsim, un nedrīkst to darīt, un mums arī jāstrādā uz to, lai bērni nebūtu traumēti," TVNET raidījumā "Pulss" pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri, komentējot vakcinēšanās aptveres palielināšanu Latvijā. Politiķis piekrīt nozares ekspertiem, ka risinājums ir drīzāk izglītošanā, nevis piespiedu mehānismos.