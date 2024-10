Kravas automašīnām varētu ieviest maksu par nobrauktajiem kilometriem

Šobrīd Latvijā vinjete ir obligāta visiem kravas auto, kas smagāki par trim tonnām, un tās maksa, lai gan ir atkarīga no dažādiem transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem, ir vienāda neatkarīgi no ar automašīnu nobrauktā attāluma. No 2030. gada gan šo sistēmu paredzēts mainīt.