Latvijas vēsturē vērienīgākajā narkotiku kravas krimināllietā tiesas debates varētu sākties decembra sākumā

Nākamā tiesas sēde lietā ieplānota 13.novembrī plkst.16, kas tika noteikta, dodot laiku prokuroram, kurš no jauna iestājās lietā, iepazīties ar krimināllietas materiāliem, līdz ar to tiesas sēdē plānots sagaidīt no prokurora atbildi, vai var pabeigt tiesas izmeklēšanu un pāriet pie tiesas debatēm, un, ja lūgumu nebūs, tiesas debates tiks sāktas 5.decembra sēdē.