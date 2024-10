Latvijas autolietotājus atkal sagaida degvielas "izņēmuma periods"

7% biodegvielas maisījuma izmantošana palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar tīru fosilo dīzeļdegvielu, padarot to par videi draudzīgu izvēli. "Latvijā vasaras piejaukums septiņos mēnešos sniedz 200 tūkstošus tonnu CO2 izmešu samazinājumu gadā! Ja vēl būtu arī ziemas mēnešos piejaukums, tad tās būtu vēl ap 140 tūkstošiem tonnu CO2 izmešu samazinājums," uzsver LBBA pārstāvis.

Samazināta atkarība no fosilās degvielas

Biodegvielas piejaukšana dīzeļdegvielai samazina atkarību no neatjaunojamiem fosilajiem resursiem. Enerģijas avotu dažādošana veicina energoapgādes drošību un mazina atkarību no naftas cenu svārstībām, kas var būt īpaši izdevīgi aukstajā gadalaikā, kad pastiprinās pieprasījums pēc apkures un degvielas.

Biodegvielas ražošanā tiek izmantotas izejvielas no vietējiem lauksaimniecības produktiem, piemēram, rapšu eļļa. Veicinot biodegvielas lietošanu arī ziemā, tiek atbalstīta vietējā lauksaimniecība un ar biodegvielas ražošanu saistītās nozares, kas savukārt, veicina darba vietu radīšanu un stiprina reģionālo ekonomiku.

Nozares asociācijas pārstāvis uzsver, ka Latvijas pieredze, ražojot biodīzeļdegvielu no rapša sēklām, pievienojot piedevas, rāda, ka to var izmantot līdz mīnuss 26 grādiem tīrā veidā. Līdz ar to sajaukumā ar fosilo degvielu vairs nav svarīgi līdz kādai temperatūrai pašu biodegvielu, var izmantot.