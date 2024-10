Otro svešvalodu skolās varēs mācīt plašāks skolotāju loks

Otrās svešvalodas skolotājiem attiecīgā valoda jāpārzina vismaz vienu līmeni augstāk, nekā to apgūst skolēni. Padziļināto kursu komplektos skolēni pirmo svešvalodu apgūst B2 līmenī, bet otro svešvalodu - B1 līmenī.

Kā vēstīts, no 2026./2027.mācību gada pamatizglītībā pakāpeniski atteiksies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Skolām būs jāpiedāvā viena no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā.