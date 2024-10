Vai tavs auto ir gatavs ziemai? Nereti aizmirstā lieta – degvielas filtrs

"Filtri automašīnās paildzina dzinēja un tā vadības sistēmu mūžu, degvielas filtrs aizsargā degvielas padeves un iesmidzināšanas sistēmu," skaidro "Inter Cars" Produktu grupas vadītājs Reinis Puharts. "It īpaši uzmanīgiem ar to jābūt to automašīnu īpašniekiem, kuru spēkrati ir aprīkoti ar dīzeļdzinējiem, kā arī benzīna dzinējiem, kuros izmanto degvielas tiešo iesmidzināšanas sistēmu. Šīs sistēmas komponenti ir ļoti smalki un precīzi, līdz ar to jebkādu piemaisījumu iekļūšana degvielas padeves sistēmā var izraisīt nopietnus bojājumus un to remonta izmaksas ir ļoti augstas - krietni augstākas par filtra maiņas izmaksām."