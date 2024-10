Tiesa uzdod piešķirt bēgļa statusu Lukašenko opozicionārei

Pieteicēja un viņas vīrs piedalījušies mītiņos un protestos pret pastāvošo režīmu. Lai gan vīrs tika sodīts, viņš paspēja izceļot no Baltkrievijas. Mājās notika kratīšanas, un pieteicēja tika pratināta. Vēlāk vīrs pieteicējai palīdzēja izceļot no Baltkrievijas, jo viņai bija bīstami tur palikt, apgalvoja pieteicēja.

PMLP sievietei atteica piešķirt bēgļa un alternatīvo statusu. Kā vienu no argumentiem pārvalde minēja to, ka pret sievieti vērstās darbības no Baltkrievijas varas iestāžu puses nesasniedza tādu smaguma pakāpi, lai to atzītu par vajāšanu Patvēruma likuma kontekstā.