ECT noraida prasību pret Latviju par teju 30 gadus ilgušo tiesvedību

Dažus gadus vēlāk vīrietis vēlreiz nokļuva tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un tika notiesāts. Sodu izcieta un 2005.gadā aizbrauca no Latvijas. Ārzemēs sācis strādāt un izveidoja ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu tika pieņemts 2006.gadā, Siņicinam par to nezinot.