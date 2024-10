Ģimenes ārsts: Sabiedrības vairākums nav atgriezies Viduslaikos

– Jā, normatīvos tas jau ir paredzēts, un šo kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.330. Tajos ir noteikts, ka, ja pacients vai tā likumiskais pārstāvis atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot vakcinācijas nozīmi individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja vakcinējamais nemaina lēmumu par atteikšanos no vakcinācijas, tad ārstniecības persona tās pašas klātienes vizītes laikā rakstveidā noformē atteikumu no vakcinācijas, un to paraksta vakcinējamā persona vai oficiālais pārstāvis. Pēc pēdējiem notikumiem šo normatīvos iekļauto formu gatavojas pārskatīt, papildināt, uzlabot. Ja pacients atsakās no vakcinācijas, notiek saruna par ieguvumiem, potenciālajiem riskiem, un ja joprojām viņš uzstāj uz atteikumu, tad aizpilda to rakstiski, un parakstītais atteikums tiek pievienots medicīniskajā dokumentācijā un saglabāts kā apliecinājums tam, ka pacientam informācija tika sniegta un viņš pieņēma lēmumu atteikties, tāpat informāciju un vecāku lēmumu par atteikumu vakcinēties iespējams noformēt arī e-veselībā. Pēdējā laika notikumu ietekmē rit vairākas diskusijas par to, vai ar to pietiek, kādu veidot kārtību bērnu gadījumā, varbūt jāvēršas bāriņtiesā… Mēs realitātē redzam, ka vairāki šādi bērni ir no sociāli labvēlīgām ģimenēm, tiek aprūpēti, pat pāraprūpēti, un es nezinu, kādi reāli mehānismi vai resursi būtu bāriņtiesām, kā ietekmēt lēmumus par bērnu vakcināciju juridiskā līmenī. Tāda prakse Latvijā nav bijusi. Iespējams, ka tas ir kāds neizmantots rīks, bet tam ir vajadzīgs kāds rīcības algoritms vai plāns. Šeit es saredzu, ka mums vēl joprojām ir pretrunas likumdošanā, mēs it kā vienlaikus drīkstam un nedrīkstam atteikties. Principā, skatot šo kārtību, tā vairs nav tikai veselības aprūpe un medicīna, bet šeit sākas juristu saruna par atbildībām, pienākumiem, tiesībām utt.