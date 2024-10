Taisona baloži, Švarcenegera cūciņa, Bībera pērtiķis - neparastākie slavenību mīluļi

Pēc profesionālās karjeras beigām 2005. gadā Taisons savas mājas pagalmā uzbūvēja novietni 350 baložiem. Savukārt 2011. gadā dokumentālajā seriālā “Taking on Tyson” bokseris atklāja, ka baloža dēļ bija izšķīries ar vienu no savām draudzenēm. Sieviete pagatavoja vienu no viņa putniem un mēģināja piespiest viņu to apēst.