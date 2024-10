Noskaties Ar patvertņu marķēšanu Rīgai īpaši nesokas

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

No visām valstī apzinātajām iespējamajām patvertņu vietām, lai iedzīvotāji paglābtos X stundā, derīga varētu būt aptuveni puse. Galvaspilsētā, kur mīt trešdaļa valsts pilsoņu, dome oktobra sākumā svinīgi atzīmēja pirmos drošos pagrabus. Kopš tā laika atzīmētas ir vēl četras. Dome neatklāj citu iespējamo patvertņu vietas, jo tāds esot uzstādījums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD). Arī glābēji lokācijas vēl neatklāj, to darīs tikai pēc visu ēku apsekošanas.