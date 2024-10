Septembrī Ķīnas valdība apstiprināja plānu paaugstināt obligāto pensionēšanās vecumu no 60 līdz 63 gadiem vīriešiem, no 55 līdz 58 gadiem augsti kvalificētā darbā strādājošām sievietēm un no 50 līdz 55 gadiem strādnieku šķiras sievietēm. Šīs pārmaiņas, kas tiks pakāpeniski ieviestas nākamo 15 gadu laikā, ir paredzētas, lai mazinātu Ķīnas straujās iedzīvotāju novecošanās un pensiju budžeta samazināšanās sekas.