Otrs populārākais tabakas un nikotīna produkts iesācēju vidū ir uztinamā tabaka - ar to vidēji ES smēķēšanu sāk 8% iedzīvotāju. Īpaši populāra uztinamā tabaka ir Nīderlandē, kur to kā pirmo produktu minējuši 22% smēķētāju. Latvijā to kā pirmo izmēģināto tabakas produktu norādījuši 3% smēķētāju, Igaunijā - 4%, bet Lietuvā - 1%.